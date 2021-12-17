AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU - Haberler
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AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da 3 gündür etkili olan yağmur yağışı bugün sabah saatlerinde yerini kara bırakırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

AKSARAY'da 3 gündür etkili olan yağmur yağışı bugün sabah saatlerinde yerini kara bırakırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Eskil ve Ortaköy ilçesine mevsimin ilk karı kar yağdı. Kar, ilçe merkezlerini beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yağış, yaklaşık 3 saat etkili olurken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

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AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

AKSARAY'DA KAR YAĞIŞI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

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