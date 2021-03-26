Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AKSARAY - Aksaray'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Aksaray'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaza bürünürken bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Hafif rüzgarında etkili olduğu kentte kar yağışı halen sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN