Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | Güncel

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AKSARAY - Aksaray'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırırken kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Aksaray'da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaza bürünürken bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Hafif rüzgarında etkili olduğu kentte kar yağışı halen sürüyor.

Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 19:36:03. #1.16#
title