Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.

01.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:21
Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

'da aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.


Aksaray'da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Özellikle dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belirli aralıklarla yağan kar trafiği de olumsuz etkiledi. Sabaha beyaz bir örtüyle uyanan araç sürücüleri bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle zorluk çekti. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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