Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor

Aksaray'da etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Aksaray'da etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Kentte gece başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

Aksaray Belediyesi ekipleri, kaldırım ile yollarda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarına devam ediyor.

Ortaköy ve Güzelyurt ilçe merkezleri ve köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları 38. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut