Aksaray'da kar yağışı
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Aksaray'da kar yağışı

Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlar Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışıyla devam ediyor.

27.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:50
Aksaray'da kar yağışı

Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlar 'da yüksek kesimlerde kar yağışıyla devam ediyor.

Aksaray merkezde yağmur aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar kalınlığı, , ve Sariyahşi ilçelerinde 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları 38. Şube Şefliği ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Ağaçören, Ortaköy ve Sariyahşi ilçelerinde karla kaplanan yollarda temizlik çalışması yapıyor.

Kaynak: AA
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