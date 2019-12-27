Aksaray'da kar yağışı

27.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:50

Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlar Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışıyla devam ediyor.

Aksaray merkezde yağmur aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar kalınlığı, Ortaköy, Ağaçören ve Sariyahşi ilçelerinde 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları 38. Şube Şefliği ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Ağaçören, Ortaköy ve Sariyahşi ilçelerinde karla kaplanan yollarda temizlik çalışması yapıyor.

Kaynak: AA