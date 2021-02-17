Aksaray'da kar ve tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Aksaray'da kar ve tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

17.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:46
Aksaray'da kar ve tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Aksaray'da kar ve tipi dolayısıyla araçlarında mahsur kalan 2 kişiyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Aksaray'da kar ve tipi dolayısıyla araçlarında mahsur kalan 2 kişiyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Borucu köyünde araçlarıyla mahsur kalan Bekircan Davarcı ile Doğukan Yaşar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarla olay yerine hareket eden İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri, yol açma çalışması yaparak mahsur kalanları kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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