Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 27 işçi kurtarıldı
Aksaray'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 27 orman işçisi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Aksaray'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 27 orman işçisi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Çavdarlı köyü Edek Yaylası'nda orman işçisi olarak çalışan 27 kişi, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE, AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu işçilerin bulunduğu alana ulaştı.
Ekipler, donma tehlikesi geçiren işçileri kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan işçiler, kurtarma aracına alınarak merkeze getirildi.
Öte yandan, kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 117 kişinin ekiplerce kurtarıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut