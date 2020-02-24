Aksaray'da kar üreticinin yüzünü güldürdü

24.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:44

İç Anadolu Bölgesinin en kurak illeri arasında yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da kar yağışları üreticinin yüzünü güldürdü.



Aksaray'da geçte olsa yağan kar yağışları tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kentte üreticilerin yüzünü güldürü. Üreticilerin tabiri ile 'Beyaz altın' olarak nitelendirilen kar, ekili tarım arazilerinde üretimi de yüzde 30'a kadar artırıyor.



"Yazın güneşe nasıl ihtiyaç varsa, kışında kara öyle ihtiyaç var"



Toprağın karın altında çalıştığını ifade eden ve tarımın adeta bir olmazsa olmazı olduğunu dile getiren Ziraat Odası Bakanı Emin Koçak, "Yazın ekinlerin olgunlaşması için güneşe nasıl ihtiyaç varsa kışın da tarlaların daha verimli olabilmesi için kara o kadar ihtiyacı var. Kar üretici için, çiftçi için beyaz altındır, kar berekettir, kar huzurdur. Kar yağmadığında, kışın soğuğun, donun olmadığında hepimiz görüyoruz ki çeşitli hastalıklar türüyor. Ama kar ile don olduğundan dolayı hem hastalıklar gideriliyor, hem de çiftçimize nefes aldırıyor. Kış günü kar yağdığında. Kar şu anda ektiğimiz tohumların üzerinde yorgan görevi görüyor. Özellikle yağdıktan sonra toprakta karın altında çalışır. Yani ektiğimiz ürünler karın altında kendiliğinden büyür. Karın da üreticilerimize ciddi şekilde faydası var" şeklinde konuştu.



"Kar yağışları verimliliği yüzde 30 artırır"



Kar yağışının tarımsal alanda son derece önemli olduğunu vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Emin koçak, kar yağışının toprakta da birçok mikrobu ve hastalığı yok ettiğini söyledi. Kar ve yağmur yağışlarının kent için son derece önemli olduğuna değinen Başkan Koçak, "İç Anadolu Bölgesinin en kurak illerinden biri Aksaray olduğu için Aksaray'ın bir tane de Mamasın Barajı var. Mamasın Barajı Hasan Dağı'nda yağan karlarla beslendiği için Aksaray çiftçisinin yağışa, beyaz altına ciddi şekilde ihtiyacı var. Allahımıza şükürler olsun ki karımız şu an için geç oldu ama inşallah bundan sonra da devam eder diye düşünüyoruz. Kar verimliliği yüzde 30'a yakın verimliliği artırır. Çünkü kar toprağın dengesini, toprağın yapısını da düzelttiği için içindeki işe yaramayan hastalıkları öldürdüğü için bu da verimliliği artırır" diye konuştu.



"Kar ürünlerin üzerini yorgan gibi örter"



Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Bilindiği üzere Aksaray ilimizin yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir il. İlimizde istihdam sayısının yüzde 43'ü de tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam ediliyor. İlimizde tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 10'un içerisinde. Tabii bu tarımsal üretim olmazsa olmazlarından biri de kar yağışı ve yağmurlar. İlimizde geçen sene en az yağış alan iller arasındaydı. Son 5 yılın en az yağışı düştü ama 2020 yılının ilk aylarında çok güzel kar yağışları oldu. Tabi çiftçimizin tarımsal üretimine faydalı. Özellikle güz dönemi ekimlerinde bir yorgan gibi ürünlerin üstünü örttü ve çiftçimizin yüzü güldü. Tabi çiftçimizin yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Bu üretimimizi inşallah kar yağışı artıracaktır. İnşallah devam da eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Çiftçi Ahmet Karabulut (65) ise, kar ile birlikte yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Kar yağışı çok güzel. Tarımımızı, ürünlerimizi güzelce artırdı. Tabiat güzel, bahar çok güzel geliyor inşallah. Kar bereketli, çok bereketli. Kar gelmeseydi her şey bitecekti, tabiat, hayat öyle. Yani bir canlılık var. Kar geldi yüzümüz güldü" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA