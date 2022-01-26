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Aksaray'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Aksaray'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Aksaray'da kara yollarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Aksaray'da kara yollarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, kentte 3 gündür süren kar yağışı, bazı bölgelerde artırarak etkisini sürdürüyor.

Bölge trafik ekiplerince Aksaray-Ankara, Aksaray-Adana, Aksaray- Nevşehir ile Aksaray-Konya kara yolları, kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici türü araç trafiğine kapatıldı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Görüş mesafesinin bazı kesimlerde sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Aksaray İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

Nevşehir, Aksaray, Tragger, kar, Güncel, Haber

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