Aksaray'da kanola ekimi yaygınlaşıyor
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Aksaray'da kanola ekimi yaygınlaşıyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çiftçiler suya dayanaklı alternatif ürün olarak kanola bitkisi ile tanıştı.

Aksaray'da kanola ekimi yaygınlaşıyor
22.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:36

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çiftçiler suya dayanaklı alternatif ürün olarak kanola bitkisi ile tanıştı.

Eskil Ziraat Odası Başkanlığının girişimleri ile sözleşmeli olarak bin dekarlık alana kanola eken 20 çiftçiye ödemeleri yapıldı.

Eskil Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı, gazetecilere, tarımda su sıkıntısı çeken Eskil'de kanola bitkisinin diğer ürünlere göre çok az su ihtiyacı olduğunu ifade ederek, getirisinin diğer ürünlerden daha fazla olduğunu söyledi.

Çiftçi Özgür Akbal ise, kanola bitkisi hakkında hiç bilgisi olmadıklarını, Kırlı'nın tavsiyesi ile kanola ekimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Akbal, ziraat odasının ekimden biçime kadar her zaman kendilerine yardımcı olduklarına vurgu yaparak memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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