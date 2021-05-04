Aksaray'da kanadı kırık ve bitkin bulunan 2 pelikan tedaviye alındı
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Aksaray'da kanadı kırık ve bitkin bulunan 2 pelikan tedaviye alındı

Aksaray'da kanadı kırık ve bitkin bulunan 2 pelikan tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kanadı kırık ve bitkin halde bulunan 2 pelikan tedavi altına alındı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kanadı kırık ve bitkin halde bulunan 2 pelikan tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Mezitli yaylasında çobanlık yapan Ramazan Mutlu, yerde hareketsiz yatan pelikanları gördü.

Kanadından yaralandığı için uçamayan pelikanların yaşadığını anlayan Mutlu, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirilen pelikanların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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