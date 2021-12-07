Aksaray'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi hastanedeki yaşam mücadelesi kaybetti - Haberler
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Aksaray'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi hastanedeki yaşam mücadelesi kaybetti

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi hastanedeki yaşam mücadelesi kaybetti

Aksaray'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bağlıkaya beldesinde 23 Kasım'da okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan Eslem Cengiz (14), tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Cengiz'in cenazesi, merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde toprağa verildi.

U.C. (47) idaresindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon, 23 Kasım'da Bağlıkaya beldesi girişinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Eslem Cengiz'e (14) çarpmıştı. Ağır yaralan Cengiz, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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