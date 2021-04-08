Aksaray'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Aksaray'da kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Nazmi Ertaş kontrolündeki 50 ZA 911 plakalı kamyonet, Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan gişeler mevkisinde Nadir Yüksel idaresindeki 06 BGG 191 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüs sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.

Ertaş, 112 Acil Servis ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksel'in cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut