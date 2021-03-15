Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Aksaray'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mert Özbek (24) idaresindeki 06 CDN 605 plakalı kamyonet, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometresinde Osman Çetin (37) yönetimindeki 40 AAV 078 plakalı palet yüklü tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada kamyonetteki Furkan Güven (27) hayatını kaybetti, sürücü Özbek yaralandı.

Özbek, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut