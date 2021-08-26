Aksaray'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Aksaray'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Coğlaki Mahallesi Somuncu Baba Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi'nden Coğlaki Mahallesi istikametine seyreden Memiş Ç. (40) idaresindeki 68 AAG 312 plakalı Volkswagen marka kamyonet, Kalanlar Mahallesi'nden Bahçeli Mahallesi istikametine seyreden Şaban Ç. (69) yönetimindeki 68 DR 071 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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