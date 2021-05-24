Aksaray'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Makbule Kayhan (18) idaresindeki 42 DOL 64 plakalı kamyonet, Eskil-Aksaray kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Kayhan kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetteki sürücünün annesi Aynur ve gelini Hatice Kayhan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut