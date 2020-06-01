Aksaray'da kafe ve lokantalar tedbirlerle faaliyete girdi
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Aksaray'da kafe ve lokantalar tedbirlerle faaliyete girdi

Aksaray'da kafe ve lokantalar tedbirlerle faaliyete girdi Aksaray'da kafe, lokanta ve benzeri işletmeler bugün itibari ile tedbirler alınarak faaliyete girdi.

01.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:55

Aksaray'da kafe ve lokantalar tedbirlerle faaliyete girdi

AKSARAY - Aksaray'da kafe, lokanta ve benzeri işletmeler bugün itibari ile tedbirler alınarak faaliyete girdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci kapsamında Aksaray'da faaliyet gösteren kafe, lokanta ve birçok işletme faaliyete geçti. Yaklaşık 2,5 ay kapalı kalan ve bugün itibari ile faaliyete geçen işletmeler korona virüs salgını (Covid-19) kapsamında önlemlerini artırdı. Kafe ve lokantalarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken, ayrıca işlemelerde müşteriler ateş ölçümü yapılarak, dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra işletmeye alınıyor.

Kafe işletmecisi Deniz Altındal, gerekli tedbirleri alarak faaliyete girdiklerini belirterek, "İşletmelerin kapanmasının ardından evdeydik. Çocuklarımızla bol bol zaman geçirdik. Kapalı kalan süreçte kafemizin tadilat işlemlerini yaptık. Temizlik, dezenfekte işlemlerimizi uyguladık. Biz bugünden itibaren normal şekilde servisimize başladık. Düzenli olarak dezenfekte uygulamalarımızı yapıyoruz. Gelen müşterilerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Belirlenen kuralları tek tek anlatıyoruz. Bir masada sadece 2 kişi oturabiliyor. Bu kurala dikkat ederek bugünden itibaren ilk müşterilerimizi kabul etmeye başladık. İnşallah bu zamanı en kısa zamanda atlatırız. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla zaman geçirmeyi, sokakları, parkları özledik" dedi.

Kafe işletmecisi Sibel Türkmen de, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Zor bir süreçten geçiyorduk. Uzun bir süredir de korona nedeniyle kafelerimiz kapalıydı. Bugün hizmet vermeye başladık. Bu zorlu süreci devletimizle, milletimizle inşallah atlatmaya çalışacağız. Sosyal mesafe açısından çalışmalarımız başladı. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyuyoruz" şeklinde konuştu.

Lokantada yemek yiyen Ahmet Yücel ise, iş yerlerinin açılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "1 Haziran'dan itibaren tekrar restoranların, iş yerlerinin açılması bizleri sevindirdi toplum olarak. Tabii burada uyulması gereken birçok kurallar var. Görevli arkadaşlarımız burada ateşimi ölçtüler, sosyal mesafe konusunda uyardılar. Toplumda, piyasada bir canlılık, hareket vardır. Bunu özledik" ifadelerini kullandı.

Lokanta şefi Ebubekir Candan da, "2,5 aylık bir korona virüsten dolayı kapalı kaldı işletmemiz. Bu süre içerisinde gerekli tedbir çalışmalarını yaptık. İçişleri Bakanlığından gelen genelge ve valiliğin verdiği kurallar gereğince işletmemizi açtık" diye konuştu.

Aksaray'da kafe ve lokantalar tedbirlerle faaliyete girdi

Kaynak: İHA

Manşet

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