Aksaray'da kadın girişimci hayalini kurduğu işletmeye KOSGEB desteğiyle kavuştu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yaşayan 25 yaşındaki Gamze Atmaca, girişimcilik eğitiminin ardından KOSGEB'den aldığı hibe destekle hayalini kurduğu kahvaltı salonunu açtı.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında sertifika alan Atmaca, yıllardır hayalini kurduğu işletmesine aldığı 5 bin liralık hibeyle kavuştu.

Görme kaybı nedeniyle malulen emekli olan eşi Berhan Atmaca ile birlikte kahvaltı salonunu işleten Atmaca, başarısıyla hemcinslerine de örnek oldu.

Atmaca, AA muhabirine, bir markette müdür yardımcısı olarak çalıştığını söyledi.

Arkadaşlarından KOSGEB'in kurs açtığını ve sonunda başarılı olanlara hibe desteği verildiğini duyduğunu anlatan Atmaca, "Hemen başvurdum ve iki haftalık kursa katıldım. İşletmeyle ilgili gerekli her şeyi bu kurslarda öğrendim. Kursun ardından sertifikamı alarak hibe desteklerine başvurdum. Allah'a şükür desteğim çıktı ve hayalini kurduğum iş yerini açtım." diye konuştu.

"5 aydır Allah'a şükürler olsun dükkanımız çalışıyor"

Atmaca, sabah 06.00'da iş yerini açtığını ilk iş olarak ocağı yakıp çay suyunu koyduğunu ifade etti.

Esnaflar gelmeden çayı hazır hale getirdiğini vurgulayan Atmaca, şöyle konuştu:

"Eşimle birlikte günün hazırlığını yapıyoruz. Esnafımızın çay ve kahvaltı siparişlerini hazırlıyoruz. Ana ürünlerden oluşan bir kahvaltı tabağımız var. Menemen ve tost çeşitlerini de yapıyoruz. Kahvaltı zamanı geçtiğinde öğlen yemeği de çıkartıyoruz. Kuru fasulye, pilav, köfte ve cacık şeklinde yemeklerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Dükkanımız Allah'a şükürler olsun 5 aydır çalışıyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İşletmemizde kesinlikle organik ürünler kullanıyoruz. Sebze çeşitlerini semt pazarlarına giderek köylülerin açtığı tezgahlardan alıyoruz."

Atmaca, tüm kadınlara KOSGEB'in kurslarına katılmalarını ve hibe alarak kendi iş yerlerini açıp hem ülke hem de aile ekonomisine destek olmaları tavsiyesinde bulundu.