Aksaray'da Kaçak Silah Operasyonu
Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz ile 300 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bebek köyünde kaçak silah satılacağı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, köydeki 3 adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 6 tabanca, 2 telsiz, bir silah dürbünü, 6 şarjör ve 300 fişek ele geçirildi.
R.D. (78), N.D. (52) ve H.D. (64) gözaltına alındı.
Kaynak: AA