Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
AA - Güncel
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Aksaray'da, kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da, kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ekecikyeni köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, dağlık alanda 5 metre derinliğinde 4 metre uzunluğunda çukur kazan M.K. (50) ve beraberindeki N.Ç. (54) ile K.T'yi (48) gözaltına aldı.
Şüphelilerin kullandığı jeneratör, kırıcı delici matkap, aydınlatma sistemi, 3 madeni para ve çeşitli aletlere el konuldu.
Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.