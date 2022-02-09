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Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

AA - Güncel
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Aksaray'da, kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ekecikyeni köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, dağlık alanda 5 metre derinliğinde 4 metre uzunluğunda çukur kazan M.K. (50) ve beraberindeki N.Ç. (54) ile K.T'yi (48) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı jeneratör, kırıcı delici matkap, aydınlatma sistemi, 3 madeni para ve çeşitli aletlere el konuldu.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

AA - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Aksaray, Güncel, Haberler

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