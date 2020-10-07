Aksaray'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Aksaray'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

07.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:57
Aksaray'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da bir evde 500 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aksaray'da bir evde 500 litre kaçak içki ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayan köyünde yaşayan Ö.A.D. ve A.B'nin evde kaçak içki yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Evde, bidonlara hazırlanmış 500 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

Şüpheliler Ö.A.D. ve A.B, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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