Aksaray'da kaçak elektronik sigara operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da kaçak elektronik sigara operasyonu - Haberler

Aksaray'da kaçak elektronik sigara operasyonu

Aksaray'da bir iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirdi.

10.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:55
Aksaray'da kaçak elektronik sigara operasyonu

'da bir iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirdi.


Operasyon, Hacı Hasanlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeleri satıldığı bilgisine ulaştı. İş yerini takibe alan KOM ekipleri bir süre teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İş yerine gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi M.A.Y. (37) gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8 bin TL para cezasına çarptırıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler