Aksaray'da kaçak avlanan 9 kişiye 37 bin 350 lira ceza kesildi
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Aksaray'da kaçak avlanan 9 kişiye 37 bin 350 lira ceza kesildi

03.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:28
Aksaray'da kaçak avlanan 9 kişiye 37 bin 350 lira ceza kesildi

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde kaçak avlanan 9 kişiye 37 bin 350 lira ceza uygulandı.

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde kaçak avlanan 9 kişiye 37 bin 350 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahaları içerisindeki ilçeye bağlı Bedik mevkisinde silah seslerinin gelmesi üzerine bölgeye gitti.

Jandarma ekiplerinin desteği ile yapılan denetimde, kaçak avlanırken yakalanan 9 kişi hakkında toplamda 37 bin 350 lira ceza uygulandı.

Ekipler, avcıların 4 tüfeğine de el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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