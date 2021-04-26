Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, durdurduğu otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 av tüfeği ele geçirdi.

Aksaray'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, durdurduğu otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 2 av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlikleri belirlenen Ş.D. ve O.Y. isimli 2 şahsı takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar bonzai maddesi, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 10 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet kama bıçak ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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