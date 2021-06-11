Aksaray'da jandarmadan terminalde uyuşturucu operasyonu
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Aksaray'da jandarmadan terminalde uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da jandarmadan terminalde uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da yaptığı çalışmalar ve operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen jandarma ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde otobüsten inen bir şahsa yönelik yaptığı operasyonda bin 549 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aksaray'da yaptığı çalışmalar ve operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen jandarma ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde otobüsten inen bir şahsa yönelik yaptığı operasyonda bin 549 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminalinde otobüsten inen bir yolcuya yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul ilinden Aksaray iline uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışma ve araştırmalarda şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. Tespit edilen O.A. isimli şahıs ekipler tarafından teknik ve fiziksel takibe alındı. Yapılan takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri şahsın uyuşturucu maddelerle Aksaray'a geleceğini belirlemesi üzerine plakası önceden belirlenen yolcu otobüsü Aksaray - Ankara Karayolunda takibe alındı. Otobüsün kent terminaline girmesi üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri otobüsten inen O.A.'yı gözaltına aldı. Ardından şüphelinin üzerinde ve evinde arama yapan jandarma ekipleri bin 549 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 10 bin TL nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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