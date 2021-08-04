Aksaray'da jandarmadan bahçelere kenevir operasyonu
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Aksaray'da jandarmadan bahçelere kenevir operasyonu

Aksaray'da jandarmadan bahçelere kenevir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da jandarma ekiplerinin 2 ayrı müstakil eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ekili kenevir bitkisi ele geçirdi.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin 2 ayrı müstakil eve düzenlediği operasyonda çok sayıda ekili kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti ve üretiminin önlenmesi amaçlı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gücünkaya köyünde ve Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, köylerdeki evlere yönelik bir süre teknik ve fiziksel takip yaparak yeterli delil ile bulguların ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda C.E., S.T. ve R.T. gözaltına alınırken, bahçelerde yapılan aramalarda çok sayıda ekili kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri sökülerek jandarma ekiplerince el konuldu.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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