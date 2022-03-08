Aksaray'da jandarma ekiplerinden kadınlara karanfilli kutlama - Haberler

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Aksaray'da jandarma ekiplerinden kadınlara karanfilli kutlama

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aksaray'da jandarma ekiplerinden kadınlara karanfilli kutlama

Aksaray'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle ev ziyareti yapan jandarma ekipleri kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle ev ziyareti yapan jandarma ekipleri kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde kapı kapı gezerek kadınları ziyaret etti. Kadınlarla sohbet eden jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil verdi. Jandarma ekiplerini kapıda gören kadınlar önce şaşırdı, sonra da ekiplere teşekkür etti. Jandarma ekipleri gün boyu sorumluluk bölgelerindeki evlere ziyaretlerini gerçekleştirdi. Unutulmadıkları için çok mutlu olduklarını belirten kadınlar jandarma ekiplerine dualar ederek uğurladı. - AKSARAY

Aksaray'da jandarma ekiplerinden kadınlara karanfilli kutlama

Aksaray'da jandarma ekiplerinden kadınlara karanfilli kutlama

Aksaray'da jandarma ekiplerinden kadınlara karanfilli kutlama

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma, Aksaray, Emekçi, Mart, Yerel, Haberler

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