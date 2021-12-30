Aksaray'da jandarma ekipleri kış denetiminde

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da jandarma trafik ve asayiş ekipleri uygulamalara devam ediyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri kış mevsimi dolayısıyla ilçe, belde ve köy yollarındaki trafik ve asayiş uygulamalarını artırdı. Meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi, ölüm, yaralanma ve maddi hasarların en aza indirilebilmesi için güvenlik önlemlerini artıran ekipler gün boyunca yollarda denetim yapıyor. Kar yağışının yoğun olduğu Ağaçören ilçesinde kazalara karşı önlemler alan ekipler özellikle sabah saatlerinde sürücüleri uyarıyor. Okul çevrelerinde ve servis araçlarında denetim faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri ilçe, belde ve köylerdeki okulları da ziyaret ederek öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler veriyor.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Soğuk kış şartlarında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yol emniyet ve kontrol devriyeleri, özellikle çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim-öğretim hayatlarına devam etmeleri için okul çevresinde ve servis araçlarında denetim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim döneminde yanında olmak, okul servis araçlarında huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla trafik güvenliği ve denetimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edecek" denildi. - AKSARAY