Aksaray'da işçi ve öğrenci servislerine sıkı denetimde
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Aksaray'da işçi ve öğrenci servislerine sıkı denetimde

Aksaray'da öğrenci ve işçi servislerine yönelik geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapan polis ekipleri kural ihlaline geçit vermiyor.

02.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:03
Aksaray'da işçi ve öğrenci servislerine sıkı denetimde

'da öğrenci ve işçi servislerine yönelik geniş çaplı denetim ve uygulamalar yapan ekipleri kural ihlaline geçit vermiyor.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, her gün erken saatlerde kentin belirli bölgelerinde görev alarak servis araçlarına yönelik uygulama ve denetim yapıyor. Polis ekipleri servislerin içi, sürücünün ehliyeti, yeterlilik belgesi, yolcu sayısı, uyarı tabela ve ışıkları, lastik kontrolleri ve emniyet kemeri gibi denetimler yapıyor. Özellikle servis yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda sabah, öğle ve akşam saatlerinde görev alan trafik ekipleri, denetimlerin ardından okullar bölgesine geçerek burada da servis denetimlerini sürdürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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