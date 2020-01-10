Aksaray'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Aksaray'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Aksaray'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Ali Sarıkaya yönetimindeki 68 S 0197 plakalı işçi servisi, Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 5. kilometresinde, Adem Doğanay'ın kullandığı 68 AAK 958 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Kaza yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi.