Aksaray'da işçi servisi devrildi: 18 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde işçi servis minibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Muhammet Ali G. (22) idaresindeki 68 BV 760 plakalı işçi servis minibüsü, Aksaray-Ortaköy kara yolunun 45. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 18 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut