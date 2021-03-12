Aksaray'da işçi servisi devrildi : 18 yaralı
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Aksaray'da işçi servisi devrildi : 18 yaralı

12.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:08
Aksaray'da işçi servisi devrildi : 18 yaralı

Aksaray'da işçi servisi devrildi : 18 yaralıAKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde tekstil fabrikasına işçi taşıyan minibüsün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Aksaray'da işçi servisi devrildi : 18 yaralı

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde tekstil fabrikasına işçi taşıyan minibüsün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Aksaray-Ortaköy karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan Muhammet Ali G. (22) idaresindeki 68 BV 760 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammet Ali G., kazadan yara almadan kurtulurken 18 işçide yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı işçilerden Veyis Selvi, "Ortaköy'den Aksaray'a çalışmaya geliyorduk. Servis buzlanma ve kar nedeniyle kayıp devrildi. "dedi. Savaş Aydın ise, "Yol çok buzuluydu. Araç şarampole devrildi. Fabrikaya çalışmaya gidiyorduk." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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