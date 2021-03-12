Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
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Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı

12.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:25
Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, tekstil fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, tekstil fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aksaray- Ortaköy kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasına işçi taşıyan Muhammet Ali G.'nin (22) kullandığı 68 BV 760 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 18 işçi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Yaralı işçilerden Veyis Selvi, "Ortaköy'den Aksaray'a çalışmaya geliyorduk. Servis, buzlanma ve kar nedeniyle kayıp, devrildi" diye konuştu. 

Savaş Aydın ise "Yol çok buzluydu. Araç, şarampole devrildi. Fabrikaya gidiyorduk" dedi.

  


Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı
Aksaray'da işçi servisi, buzlanan yolda devrildi: 18 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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