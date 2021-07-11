Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı Aksaray'da yol yapım çalışması sırasında kullandığı iş makinesinin üzerinden düşen işçi yaralandı.

Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da yol yapım çalışması sırasında kullandığı iş makinesinin üzerinden düşen işçi yaralandı.

Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasında görevli Cuma K. çalıştığı iş makinesinde dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kafasından ve kolundan yaralanan arkadaşını gören diğer görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan Cuma K., Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Levent Yüksel Sertab Erener
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yol yapım çalışmasında iş makinesinden düşen işçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 11:08:34. #1.14#

title