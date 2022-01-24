Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Haberler
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Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Ankara kara yolu 10. kilometresinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada otobüslerdeki yolculardan 8'i yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsteki diğer yolcular, AFAD ve polis ekiplerince dinlenme tesislerine götürüldü.

Aksaray'da iki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

Aksaray, Polis, AFAD, kar, Güncel, Haber

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