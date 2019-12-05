Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

05.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:34
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samet Aydoğdu (22) idaresindeki 38 ABT 579 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 35. kilometresinde Muhammed ( 29) yönetimindeki 68 EC 372 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 38 ABT 579 plakalı araçta bulunan Elif (53), Mehmet (57), Sevda (41) ve Elifsu Aydoğdu (4) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Muhammed Yunus Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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