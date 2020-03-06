Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

06.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:58
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ersin Özkebir (22) idaresindeki 68 DA 334 plakalı otomobil Taşpazar Mahallesi 837. Sokak'ta Cihat Tosun'un (18) kullandığı 68 ABG 619 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerle ile araçlarda bulunan Dilara Eren (19) ve Buse Demir (18) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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