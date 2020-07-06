Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
06.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:22
Aksaray'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ferdi Yıldırım (27) idaresindeki 42 DLA 49 plakalı otomobil ile Muhammed Kozan'ın (18) kontrolündeki 68 AG 766 plakalı otomobil, merkez Akın köyü girişinde çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Volkan Soner Özsoy (20) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA