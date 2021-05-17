İki aile arasında "kız kaçırma" kavgası: 4 yaralı
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İki aile arasında "kız kaçırma" kavgası: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da iki aile arasında "kız kaçırma" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki aile arasında "kız kaçırma" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Sevinçli köyünde yaşayan iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ramazan C, Tufan E, Hidayet C. ve Ziyade Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaylara karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavgaya karışan ailenin oğlu Umut Ş'nin (21), 15 yaşındaki D.C'yi 13 Mayıs'ta evinden kaçırdığı, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun araya girmesi üzerine D.C'nin ailesine teslim edildiği öğrenildi.

İki aile arasında 'kız kaçırma' kavgası: 4 yaralı
İki aile arasında 'kız kaçırma' kavgası: 4 yaralı
İki aile arasında 'kız kaçırma' kavgası: 4 yaralı
İki aile arasında 'kız kaçırma' kavgası: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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