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Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Aksaray'da komşu iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis 15 kişiyi gözaltına aldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da komşu iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis 15 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272. Sokak'ta oturan aileler arasında, köpeğin kümesteki yumurtaları yemesi gerekçesiyle çıkan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, bugün yeniden gerginliğe neden oldu.

İki aile arasında çıkan tartışma diğer aile fertlerinin de karışmasıyla kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin, kavgaya karışanları tespit etmek için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan 13 Aralık'ta çıkan tartışmada silahla ve darbedilerek yaralanan 3 kişinin, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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