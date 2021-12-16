İki aile arasında çıkan kavgada yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede - Haberler
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İki aile arasında çıkan kavgada yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272. Sokak'ta oturan aileler arasında dün çıkan kavga ile ilgili polis ekipleri, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272. Sokak'ta oturan aileler arasında 13 Aralık'ta köpeğin kümesteki yumurtaları yemesi gerekçesiyle çıkan ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, dün yeniden gerginliğe neden olmuştu. Aile fertlerinin de karışmasıyla kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüşmüştü.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 15 kişiyi gözaltına almıştı.

İki aile arasında çıkan kavgada yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

İki aile arasında çıkan kavgada yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

İki aile arasında çıkan kavgada yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

İki aile arasında çıkan kavgada yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

İki aile arasında çıkan kavgada yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

İki aile arasında çıkan kavgada yakalanan şüphelilerden 8'i adliyede

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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