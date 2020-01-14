Aksaray'da içki kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı yakalandı
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Aksaray'da içki kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı yakalandı

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, 140 litre kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

14.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:46
Aksaray'da içki kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı yakalandı

'da düzenlenen operasyonda, 140 litre kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muhsin Çelebi Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda A.N.E. (41) ve K.Y. (52) yakalanırken, 80 litre etil alkol ve 140 litre kaçak içki ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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