Aksaray'da içki kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı yakalandı
Aksaray'da düzenlenen operasyonda, 140 litre kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da düzenlenen operasyonda, 140 litre kaçak içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muhsin Çelebi Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda A.N.E. (41) ve K.Y. (52) yakalanırken, 80 litre etil alkol ve 140 litre kaçak içki ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.