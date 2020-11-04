Aksaray'da "Hünerli Eller Usta Anneler" projesi başlatıldı

Aksaray Valiliğince başlatılan "Hünerli Eller Usta Anneler" projesiyle ev hanımlarına yönelik kurslar verilecek.

Aksaray Valiliğince başlatılan "Hünerli Eller Usta Anneler" projesiyle ev hanımlarına yönelik kurslar verilecek.

Sezai Karakoç Ortaokulu'nda düzenlenen törenle hizmete açılan kurslarda rölyef, takı tasarımı, tel kırma, elde kurdele, dekoratif ev aksesuarları hazırlama ile minyatür sanatı gibi alanlarda kursiyerlere eğitimler verilecek.

Vali Hamza Aydoğdu, kurs açılışında yaptığı açıklamada, kentte dezavantajlı bölgelerde kadınlara kurslar açtıklarını söyledi.

Kursa katılanlara İŞKUR tarafından 45 lira katkı ödemesi yapılacağını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bütün okullarımızda boş dersliklerimizde kadınlarımız için bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz. Dersler bittikten sonra boş olan sınıflarımızda kadınlarımız atölyeler açacak. Zihinleri bir işle meşgul olsun. Hem de mahalledeki arkadaşları ile bir diyalog halinde olsunlar. Burada üretilen ürünleri kadın kooperatiflerinde satacağız. Burada aile, mahalle ve okul ile barışık bir düzen olacak. Bütün çabamız bunun için şehrimizde 6 okulda bu uygulamayı hayata geçirdik. Son zamanlarda ailelerin örselendiğini görüyoruz. Onun için bu aile kavramanı ne kadar iyi tamir edersek, çocuklarımızı da o kadar geleceğe iyi hazırlarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut