Aksaray'da "Hızır Aksaray Projesi" - Haberler
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Aksaray'da "Hızır Aksaray Projesi"

Aksaray'da
AA / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Aksaray'da ihtiyaç sahipleri, yaşlılar, engelli, şehit yakınları ve gazilerin evlerinde ziyaret edilerek sorun ve ihtiyaçlarının değerlendirildiği "Hızır Aksaray Projesi"nin birinci yılında 2 bin 147 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Aksaray'da ihtiyaç sahipleri, yaşlılar, engelli, şehit yakınları ve gazilerin evlerinde ziyaret edilerek sorun ve ihtiyaçlarının değerlendirildiği "Hızır Aksaray Projesi"nin birinci yılında 2 bin 147 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Proje kapsamında aktarılan sorunlardan 1968'inin olumlu olarak çözüme kavuşturulduğu öğrenildi.

Aksaray Vali Hamza Aydoğdu, yaptığı açıklamada, projenin bir samimiyet ve şefkat yükü taşıdığını söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde uygulanan projenin başarılı şekilde yürütüldüğünü belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Yapılan ziyaretlerde hane halkının varsa bir sıkıntı veya sorunu hızır sistemlerine işleyerek anlık olarak ilgili kamu kurumlarına yönlendiriyor. Hızır Aksaray sistemine düşen sorun ve taleplerle ilgili kurumlar tarafından 5 gün içerisinde çözüm üretilerek yapılan işlemle ilgili talep sahibine bilgi veriyor. Bu şekilde anlık ve hızlı gönüllü kamu hizmetini halkımıza sunmaktayız."

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AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri

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