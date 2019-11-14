Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zincirli Mahallesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi Musa Y. (18) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.