Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

14.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:18
Aksaray'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zincirli Mahallesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi Musa Y. (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine kondu.

Kaynak: AA
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