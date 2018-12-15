Aksaray'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Aksaray'da bir iş yeri ve inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşpazar ve Paşacık mahallelerinde bir işyeri ile inşaattan meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttüğü çalışmada, şüpheli olarak belirlediği D.K. (18) ile İ.E'yi (28) göz altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.