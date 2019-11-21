Aksaray'da hırsızlık zanlıları tutuklandı
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Aksaray'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

21.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:38
Aksaray'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelileri Mehmet Ü. (32) ve Arzu Ş. (20) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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