Aksaray'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Aksaray'da ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son iki ayda ev, iş yeri ve otomobillerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonunda harekete geçen ekipler, hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi, evlerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerine yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen el dokuması halılar ve elektronik eşyalar ele geçirildi.

Bulunan çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden 3'ü, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.