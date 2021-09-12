Aksaray'da hibe destekli projelerle tarım ve hayvancılık hızla gelişiyor

Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray'da hibe projeler ile hayvancılık sektörü hızla gelişiyor. Projelerle üreticilere sağlanan destekler ülke ekonomisine katkı sağlarken, hem sektör gelişiyor hem de üreticilerin ekonomisi güçleniyor.

Çalışma hayatında yüzde 43'ünün tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam edildiği Aksaray'da yerel de ve bakanlıkça yapılan desteklemeler sektörde üretimi, ekonomiyi ve gelişimi hızla artırıyor. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte 2 yeni önemli proje olduğunu belirten Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Aksaray'ımızda şu anda yürütülen 2 tane önemli projemiz var. Biri bakanlık diğeri Aksaray Valiliğimizin projesi. Aksaray Valiliğimiz ile banka arasında imzalanan ve müdürlüğümüzün uygulamasını yaptığı 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' isimli projemiz. Bu projemiz ile işletme sahiplerimize ve küçükbaş işletme kurmak isteyen üreticilerimize sıfır faizli 7 yıl vadeli 100 bin TL'ye kadar kredi veriyoruz. Bu kredi ile vatandaşlarımız küçükbaş hayvan alarak üretime başlıyor. Bu kapsamda ilk etap başvurularımızda bin 305 kişi başvurdu. Şu anda 600 kişinin projesi onaylandı ve 75 milyon TL'lik bir kredi kullanımı oldu. İnşallah buradaki amacımız kırsaldan kente göçü önlemek, çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak ve şu an 1 milyon olan küçükbaş hayvan sayımızı 1,5 milyona çıkartmak" dedi.

"Üreticilere yüzde 50 hibe verilecek"

Bir diğer projenin ise yüzde 50 hibe desteği olduğunu aktaran Saklav, "Diğer önemli projemiz de bakanlığımızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yayınlanan büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırım ve hibe programı kapsamında 1 ile 30 Temmuz arasında çiftçilerimizden talep aldık. 260 çiftçimiz başvurdu. 260 projenin 257'sini kabul edip bakanlığımıza gönderdik. Bakanlığımızın da bu projeleri onaylamasıyla birlikte yaklaşık 22 milyon TL'lik proje tutarının 11,5 milyon TL'sini hibe olarak çiftçilerimize aktaracağız. Makine, ağıl ve ekipman desteği. Burada makine ekipman olarak gübre sıyırıcı, süt sağım üniteleri, süt soğutma tankları, otomatik suluklar, kaşıyıcılar, yem hazırlama makinesi ve ağıl yapımına yüzde 50 hibe vereceğiz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

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