Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi
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Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi

Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray - Haberler | Güncel

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde Aksaray-Ankara, Aksaray-Konya ve Aksaray-Adana kara yollarında helikopterli denetim yapıldı.

Denetimlerde, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve güvenlik şeridini ihlal eden 29 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü İlhan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimin, şehirler arası yollarda trafik kazalarında ölüme sebebiyet veren ve tehlikeye sokan kural ihlallerine yönelik olduğunu söyledi.

Özdemir, "Hız, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanımı, hatalı sollama, banketlerde durma veya duraklama ve bunun yanında trafik yönüne etki eden diğer hususlarda denetimimizi yaptık." dedi.

Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi
Aksaray'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oğuzhan Demiray

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